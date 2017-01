Cristiano Ronaldo é eleito o melhor do mundo pela Fifa; veja os outros vencedores

Sem surpresas

Pela quarta vez na carreira, o português Cristiano Ronaldo, campeão europeu de clubes pelo Real Madrid e de seleções por Portugal, foi escolhido o melhor jogador do mundo no ano pela Fifa. O atacante leva a primeira edição do prêmio "The Best", e o coloca na prateleira junto às outras três premiações — em 2008, 2013 e 2014.

— Foi um ano magnífico. Não vou esquecer dele. Estou muito feliz e agradeço a todos que votaram em mim — afirmou ao receber o troféu das mãos do presidente da Fifa, Gianni Infantino.



O primeiro prêmio da noite foi o da seleção do mundo escolhida pela FifPRO. A equipe ficou com Neuer (Bayern de Munique/Alemanha); Daniel Alves (Juventus/Brasil), Sergio Ramos (Real Madrid/Espanha), Piqué (Barcelona/Espanha) e Marcelo (Real Madrid/Brasil); Kroos (Real Madrid/Alemanha), Modric (Real Madrid/Croácia) e Iniesta (Barcelona/Espanha); Messi (Barcelona/Argentina), Suárez (Barcelona/Uruguai) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal).

A Fifa honrou, logo após o seguimento que apresentou a seleção do mundo, duas lendas do futebol que morreram em 2016. Um vídeo com imagens marcantes das trajetórias de Carlos Alberto Torres e Johann Cruyff foi mostrado e aplaudido efusivamente pela plateia.

Os torcedores de Liverpool e Borussia Dortmund receberam o prêmio de torcida da Fifa por terem cantado, juntos, a música "You'll never walk alone" em homenagem às vítimas da tragédia de Hillsborough, que matou 96 torcedores em 1989. Já Silvia Neid, técnica campeã olímpica com a seleção alemã, foi escolhida a melhor treinadora de futebol feminino.

A tragédia com o avião da Chapecoense foi lembrada com mais um vídeo, em que as homenagens aos jogadores e comissão técnica em Medellín e em Chapecó foram lembradas. Imagens da participação do Atlético Nacional no Mundial de Clubes foram mostradas, antes de o presidente do clube colombiano receber o troféu Fair Play por sua postura diante do acidente.

Diego Maradona, crítico da administração de Blatter, voltou às cerimônias da Fifa sob nova gestão. Ele apresentou o prêmio de melhor técnico do ano, vencido por Claudio Ranieri, campeão inglês com o surpreendente Leicester. O brasileiro Falcão, lenda do futsal, foi agraciado na primeira edição do prêmio pela carreira.

O prêmio Puskas, dado ao autor do gol mais bonito do ano e definido por votação de internautas, foi entregue por Ronaldo ao malaio Mohd Faiz Subri, que protagonizou um dos momentos engraçados da cerimônia ao demorar para iniciar o discurso enquanto procurava as palavras que havia preparado em seu telefone.

A americana Carli Lloyd venceu, pela segunda vez consecutiva, o prêmio de jogadora do ano. Marta, que conquistou a premiação cinco vezes, esteve entre as três finalistas.

Os prêmios da cerimônia

Seleção do mundo FifPRO

Neuer (Bayern de Munique/Alemanha); Daniel Alves (Juventus/Brasil), Sergio Ramos (Real Madrid/Espanha), Piqué (Barcelona/Espanha) e Marcelo (Real Madrid/Brasil); Kroos (Real Madrid/Alemanha), Modric (Real Madrid/Croácia) e Iniesta (Barcelona/Espanha); Messi (Barcelona/Argentina), Suárez (Barcelona/Uruguai) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal)

Prêmio da torcida

Liverpool e Borussia Dortmund

Técnica de futebol feminino do ano

Silvia Neid (Alemanha)

Troféu Fair Play

Atlético Nacional (Colômbia)

Técnico do ano

Claudio Ranieri (Leicester)

Prêmio pela carreira

Falcão (futsal, Brasil)

Prêmio Puskas

Mohd Faiz Subri (Penang, Malásia)

Jogadora do ano



Carli Lloyd (Estados Unidos)

Jogador do ano

Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal)

* ZH Esportes