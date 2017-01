Cristiano Ronaldo: "Presença de Messi deixaria a festa mais bonita"

Melhor do mundo

Cristiano Ronaldo confirmou nesta segunda-feira o favoritismo e levou o seu quarto título de melhor jogador do mundo. Sua disputa com Lionel Messi nas últimas nove temporadas agora tem cinco conquistas do argentino, contra as quatro do português.

O camisa 10 do Barcelona não compareceu à festa, assim como os outros jogadores do clube. Em comunicado, os catalães informaram que eles estariam se preparando para o duelo decisivo contra o Athletic Bilbao, pela Copa do Rei, na próxima quarta-feira. Na ida, 2 a 1 para o time basco, no San Mamés. Segundo o jornal Sport, da Espanha, porém, a atitude seria fruto de um mal-estar com a diretoria pelos problemas de arbitragem que a equipe julga estar sendo vítima.

O português afirmou que a presença de Messi e dos demais jogadores do Barcelona premiados na seleção do ano (Piqué, Iniesta e Suárez, além do argentino) deixaria a festa ainda mais "bonita".

— Eu estava confiante de que iria ganhar. Obviamente que a presença do Messi e dos outros jogadores do Barcelona deixaria a festa mais bonita, como foi nos outros anos. Mas o Griezmann esteve presente. Eu entendo, tem jogo quarta-feira, um jogo importante, mas isto não afeta de alguma maneira este troféu. Me sinto muito feliz, muito contente.

— Estou muito feliz e quero agradecer aos meus companheiros de seleção e do Real Madrid e ainda ao meu treinador, que eu gostaria que tivesse ganhado também. Fica para a próxima... Quero agradecer também à minha família e ao meu staff, que estão sempre presentes, nos bons e maus momentos - concluiu.

