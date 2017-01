Cristiano Ronaldo recebe troféu da Bola de Ouro antes de partida do Real Madrid

Espanha

Minutos antes da partida contra o Granada, neste sábado, Cristiano Ronaldo foi recebido no Santiago Bernabéu da melhor maneira possível em 2017: ovacionado pela exibição da Bola de Ouro.

O camisa 7 recebeu o troféu no gramado das mãos de Francisco Gento, que venceu seis títulos da Liga dos Campeões pelo Real Madrid entre as décadas de 1950 e 1960. Além disso, o gajo ainda foi homenageado por Ronaldo Fenômeno, Figo e Owen, presentes no estádio merengue, e Kaká, que enviou uma mensagem de vídeo - reproduzida no telão.

Em dezembro, CR7 levou sua quarta Bola de Ouro ao ser eleito o melhor jogador do último ano. Para o prêmio da Fifa, batizado de 'The Best" e a ser entregue nesta segunda, em Zurique (SUI), também é o favorito entre Messi e Griezmann - os mesmos concorrentes do prêmio da revista francesa.

