Cristiel Gasparetto: não deixem o futebol do Interior morrer

De Fora da Área

Meus colegas Rafael Diverio e Sérgio Villar e eu percorremos mais de 2 mil quilômetros pelo Interior para relembrar a história de clubes de futebol que não estão mais em atividade. A reportagem foi publicada na edição do final de semana de Zero Hora.

Nas andanças pelo Estado, percebi o quanto esses times eram importantes em suas cidades e a falta que fazem. Recordei da minha infância e juventude em Santa Maria, onde frequentar o Estádio Presidente Vargas, a Baixada Melancólica, era um dos programas preferidos.

Para uma equipe do Interior dar certo, a receita é quase sempre a mesma: ter dirigentes empenhados, que dediquem boa parte de seu tempo ao clube, e, principalmente, uma comunidade que se envolva. Somente com apoio de empresas e de comerciantes locais, o time consegue se manter. Foi desta forma, por exemplo, que Getúlio Vargas, uma cidade com menos de 17 mil habitantes, conseguiu ter um time (o Taguá) na Série A.

Nos anos 1980 e começo dos anos 1990, um dos meus prazeres era ir ao estádio ver o Inter-SM jogar. Fui apresentado ao esporte por meu pai, um apaixonado por futebol. Seu Odilon costumava me levar a tudo que era jogo, partidas de futsal, de futebol amador e, claro, na "Baixada". Com o Riograndense licenciado, o Coloradinho era o único representante da cidade. Quase sempre disputou a Série A. Lembro que os jogos contra a dupla Gre-Nal eram aguardados com ansiedade e, para assisti-los, só encarando filas gigantescas. Consegui ver craques como Valdo e o virtuose Dener (morto em um acidente de carro em 1994), entre tantos.

Ir ao estádio era uma sensação única, um ritual. Tinha a bergamota no sol, o vendedor ambulante que todos chamavam de Peruca — e ele ficava bravo, pois acreditava que ninguém percebia seu cabelo postiço. Também havia o bêbado conhecido, que provocava gargalhadas pelo seu jeito de empurrar o time, e os torcedores que perseguiam o bandeirinha. Com o alambrado quase colado ao campo, os xingamentos podiam ser ouvidos no gramado, tanto que muitos jogadores respondiam às ofensas.

Sei que o momento agora é outro, as opções de entretenimento são mais variadas. Mas sei também que ainda existem milhares de meninos do Interior apaixonados por futebol. E esses garotos frequentariam estádios, caso tivessem essa opção. Por isso, peço que as comunidades se envolvam. O país está em crise, é notório, mas muitas empresas seguem pujantes. Só um pouquinho de ajuda poderá ser suficiente para que cidades importantes mantenham seus times, proporcionando às crianças a experiência de ver um gol ao vivo e não apenas pela tela do videogame.

*ZH Esportes