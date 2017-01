Cruzeiro e Fluminense perdem. Veja como foi a sexta-feira na Copinha

Resumão

O Inter goleou o Mogi Mirim por 5 a 0 nesta sexta-feira e garantiu, com uma rodada de antecipação, uma vaga na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ao contrário do Colorado, outros grandes times do futebol brasileiro tiveram um dia ruim na competição e irão para a última rodada da fase de grupos com a situação indefinida.

Pelo Grupo 22, o Cruzeiro foi derrotado pelo Bragantino por 1 a 0. O resultado deixou a equipe mineira na obrigação de ao menos empatar com o União Mogi, no domingo, à 19h, para avançar. Para ficar com a primeira colocação, precisa ganhar a partida e torcer por uma derrota da equipe de Bragança Paulista para o River, do Piauí.

Outro gigante que se atrapalhou foi o Fluminense. Pentacampeão da Copinha, o tricolor carioca foi surpreendido pelo Interporto, do Tocantins. A equipe da Região Norte venceu a confronto por 1 a 0 e chegou aos mesmos três pontos que a equipe das Laranjeiras no Grupo 27 - os cariocas levam vantagem no saldo de gols. Na próxima rodada, o Flu precisa vencer o Grêmio Osasco, líder da chave, para se classificar sem depender do resultado da partida entre Interporto e Real Noroeste.

O Santos foi outra equipe tradicional a patinar. O Peixe empatou em 1 a 1 com o Rio Branco, do Acre, mas segue na liderança isolada do Grupo 25 com quatro pontos.

Sexta-feira, dia 6/1:

Grupo 17

Taubaté 1x0 Pinheiro-MA

Operário-MS 0x4 Corinthians

Grupo 18

Manthiqueira 0x0 Boavista

Itabaiana 0x3 Coritiba

Grupo 19

Taboão da Serra 2x2 Madureira

Luverdense 0x2 Ceará

Grupo 20

São José dos Campos 0x0 Aimoré

Mogi Mirim 0x5 Inter

Grupo 21

São Bernardo 1x2 Trindade

Fast 0x2 Bahia

Grupo 22

União Mogi 2x1 River-PI

Bragantino 1x0 Cruzeiro

Grupo 23

São Caetano 3x1 Central

São Bento 1x2 Flamengo

Grupo 24

Nacional-SP 1x2 Goiás

Cori-Sabbá 1x0 Pérolas Negras-HAI

Grupo 25

Audax 4x5 Floresta

Rio Branco-AC 1x1 Santos

Grupo 26

Guarulhos 1x2 Desportiva Paraense

Flamengo-SP 1x4 Avaí

Grupo 27

Interporto 2x1 Fluminense

Grêmio Osasco 1x0 Real Noroeste

Grupo 28

Juventus 4x1 Sete de Setembro-AL

Portuguesa 1x3 Figueirense

Grupo 29

Guaratinguetá 0x5 Juventude

Estanciano 2x2 Londrina

Grupo 30

Água Santa 3x1 Porto-PE

Santo André 2x0 Criciúma

Sábado, dia 7/1

Grupo 1

Grêmio x Votuporanguense

Brasília x Auto Esporte

Grupo 2

Vila Nova x Mirasol

Tanabi x Náutico

Grupo 3

Rio Preto x Botafogo

Alecrim x Sergipe

Grupo 4

Novo x São Raimundo

Novorizontino x Atlético-MG

Grupo 5

Ponte Preta x Atlético-BA

Marília x América-MG

Grupo 6

Paysandu x Volta Redonda

Penapolense x Paraná

Grupo 7

Paranoá x Villa Nova

Ferroviária x Palmeiras

Grupo 8

Batatais x Rio Claro

Comercial x Sport

Grupo 9

Botafogo-PB x Rio Branco-ES

São Carlos x Vasco

Grupo 10

Rio Branco x Botafogo-SP

Independente x Fortaleza

Grupo 11

Vitória da Conquista x RB Brasil

Paulista x Joinville

Grupo 12

Atlético-GO x ABC

Atibaia x Vitória

Grupo 13

Genus x União Barbarense

Capivariano x São Paulo

Grupo 14

Nova Iguaçu x Sampaio Corrêa

Desportivo Brasil x Chapecoense

Grupo 15

CRB x União Rondonópolis

Primavera x Atlético-PR

Grupo 16

XV de Piracicaba x Guarani

Ituano x Santa Cruz.

Domingo, dia 8/1

Grupo 17

Pinheiro-MA x Operário

Taubaté x Corinthians

Grupo 18

Boavista x Itabaiana

Manthiqueira x Coritiba

Grupo 19

Madureira x Luverdense

Taboão da Serra x Ceará

Grupo 20

Aimoré x Mogi Mirim

São José dos Campos x Inter

Grupo 21

Trindade x Fast

São Bernardo x Bahia

Grupo 22

River-PI x Bragantino

União Mogi x Cruzeiro

Grupo 23

Central x São Bento

São Caetano x Flamengo

Grupo 24

Goiás x Corí-Sabba

Nacional-SP x Pérolas Negras-HAI

Grupo 25

Audax x Santos

Floresta x Rio Branco-AC

Grupo 26

D. Paraense x Flamengo-SP

Guarulhos x Avaí

Grupo 27

Real Noroeste x Interporto

Osasco x Fluminense

Grupo 28

Sete de Setembro-AL x Portuguesa

Juventus x Figueirense

Grupo 29

Guaratinguetá x Londrina

Juventude x Estanciano

Grupo 30

Porto x Santo André

Água Santa x Criciúma

*ZH Esportes