Cruzeiro negocia contratação do meia Thiago Neves

Presente de aniversário

O presidente Gilvan Tavares pretende dar um presente de aniversário para a torcida do Cruzeiro. Na comemoração dos 96 anos do clube nesta segunda-feira, anunciou que negocia com o meia Thiago Neves, 31 anos, ex-Fluminense e Flamengo, que atuava no Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

Leia mais

Guardiola surpreende e diz que está se aproximando do fim da carreira

Dupla Gre-Nal fará estreia no Gauchão na segunda rodada

Presidente do Santos sonha bem alto: "Seremos campeões da Libertadores"



Segundo o site do clube mineiro, ainda faltam "detalhes burocráticos para que a negociação seja finalizada", o que inclui a liberação do clube árabe. O Twitter do Cruzeiro, no entanto, já trata Neves como reforço para 2017.



O Presidente Gilvan de Pinho Tavares acaba de anunciar Thiago Neves como novo reforço do #Cruzeiro! ¿¿¿¿¿ #Cruzeiro96AnosDeGlórias — Cruzeiro E. Clube (@Cruzeiro) January 2, 2017

Revelado pelo Paraná, Thiago Neves, que é natural de Curitiba, também teve passagens por clubes como Hamburgo, da Alemanha, e Al-Hilal, também da Arábia Saudita. Seus maiores títulos foram a Copa do Brasil, em 2007, e também o Brasileirão, em 2012, ambos pelo Fluminense.



ZHESPORTES