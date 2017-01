Cruzeiro x Atlético-MG pela Primeira Liga terá torcida meio a meio no Mineirão

Tradição

O clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG pela Primeira Liga, no dia 1º de fevereiro, será especial. Depois de três anos, os dois rivais de Belo Horizonte voltarão a se enfrentar frente a um Mineirão dividido meio a meio entre as duas torcidas. Será a primeira vez desde 2013 que o jogo contará com divisão igual de espaços para os dois times.

O Mineirão com 50% de torcedores para cruzeirenses e atleticanos era uma tradição desde a inauguração do estádio, em 1965, até 2010, quando foi fechado para as obras para a Copa do Mundo. Após a reabertura, em 2013, o cenário mudou: com exceção do jogo de reinauguração, em fevereiro daquele ano, os clássicos seguintes foram todos disputados com pequena presença de torcedores visitantes – do Atlético-MG – nas arquibancadas.

A situação passou a ser diferente por conta do novo panorama dos estádios em Belo Horizonte. O Atlético decidiu mandar seus jogos no Independência, que tem capacidade para apenas 20 mil pessoas, o que impossibilitou dividir os espaços de forma igual para os dois clubes.

Em entrevista ao jornal O Tempo, Gilvan Tavares, presidente cruzeirense, explicou os motivos que levaram à decisão de voltar com a tradição no Mineirão.

– Chegamos em um consenso para que façamos este jogo com torcida dividida. Fizemos isso para que ninguém saísse prejudicado, uma vez que caímos na mesma chave que o Atlético. Assim, os dois clubes fazem um jogo fora e dois com suas respectivas torcidas para que um não tenha um mando de campo a mais que o outro – afirmou o dirigente.

