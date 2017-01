Da vitória de Rogerinho ao alívio de Nadal, veja os destaques do dia no Aberto da Austrália

Tênis

Rafael Nadal venceu Florian Mayer em sets diretos na estreia no primeiro Grand Slam do ano

Rafael Nadal venceu Florian Mayer em sets diretos na estreia no primeiro Grand Slam do ano Foto: GREG WOOD / AFP

Rafael Nadal apagou a dolorosa lembrança de sua eliminação na primeira rodada do Aberto da Austrália do ano passado, quando foi derrotado pelo compatriota Fernando Verdasco. Havia sido apenas a segunda vez em sua carreira que o espanhol perdia logo na estreia de um Grand Slam. Recuperado das lesões que assolaram sua temporada de 2016, Nadal fez ótimo jogo diante do alemão Florian Mayer (6/3, 6/4 e 6/4).



— Fico feliz por ter a oportunidade de ser entrevistado por você, porque no ano passado isso não foi possível — brincou Nadal com Jim Courrier, ex-campeão do tênis e responsável pelas entrevistas pós-jogo em Melbourne.

RECORDES



O gigante croata Ivo Karlovic, 37 anos, quebrou dois recordes do Aberto da Austrália: o de maior números de games disputados (84), na vitória em cinco sets sobre o argentino Horacio Zeballos, com direito a 22/20 na última parcial, e o de número de aces (75). A partida durou cinco horas e 15 minutos, menor do que a final de 2012 entre Djokovic e Nadal (5h53).

Tenista de 2m11cm quebrou recordes de aces e games disputados Foto: SAEED KHAN / AFP



EXÉRCITO DE EM HOMEM SÓ



O paulista Rogerio Dutra Silva, 100º do ranking, é o único brasileiro ainda vivo na chave de simples do Aberto da Austrália. O tenista de 32 anos bateu o americano Jared Donaldson, 20 anos e 101º do mundo, por 3 sets a 2, em um virada sensacional. Rogerinho saiu perdendo nas duas primeiras parciais, com direito a pneu no segundo set (3/6 e 0/6), mas conseguiu reagir vencedo o três sets seguinte (6/1, 6/4 e 6/4), em três horas e 45 minutos de jogo.

Foi a quarta vitória de Dutra Silva em Grand Slam, a primeira em Melbourne. Na segunda rodada, o brasileiro enfrenta o francês Gilles Simon, 25º do ranking.

Rogerinho conseguiu vitória de virada contra americano 12 anos mais jovem Foto: Andy Lyons / AFP



OS NÚMEROS

0 — Oportunidades de break oferecidos pelo búlgaro Grigor Dimitrov, 15º do mundo, que mostrou um tênis convincente na vitória sobre o australiano Christopher O'Connell.

9 — Match-points salvos pela tcheca Lucie Safarova na vitória sobre a belga Yanina Wickmayer.

2m11cm — Estatura do americano de 19 anos Reilly Opelka, que o belga David Goffin, 11º do mundo, teve muita dificuldade para eliminar em cinco sets.

Opelka cumprimenta o belga Goffin, tenista 31 centímetros mais baixo do que o gigante americano Foto: PAUL CROCK / AFP



AS FRASES



"Para mim, foi um inferno", declarou a francesa Caroline Garcia, que sofreu muito com o calor australiano na vitória sobre o ucraniano Kateryna Bondarenko.

"Recomeçar logo em um Grand Slam não é muito inteligente, mas como não acontecerá novamente, não me arrependendo", disse o alemão Tommy Haas, 38 anos, e que tentava uma última volta ao circuito antes de se aposentar de vez, mas se viu obrigado a abandonar a partida contra o francês Benoit Paire.







Aos 38 anos, o alemão Tommy Haas se aposentou com abandono na primeira rodada do Aberto da Austrália Foto: SAEED KHAN / AFP

