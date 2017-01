Dana diz que Ronda está devastada após derrota para Amanda Nunes

UFC

Depois da segunda derrota da carreira de Ronda Rousey, o UFC aguarda para descobrir os efeitos que a queda em 48 segundos para Amanda Nunes terá na carreira da lutadora americana, até então o maior nome feminino da franquia.



Segundo Dana White, presidente do UFC, a ex-campeã está mal após o nocaute sofrido para a brasileira, no último sábado, no UFC 207. Mas deve se recuperar mais tranquilamente do que quando perdeu para Holly Holm, em 2015.



Em entrevista ao canal Fox Sports após o UFC 207, Dana revelou o que sentiu ao encontrar com Rousey nos bastidores após a luta.



— Tenho estado com ela o tempo todo. Obviamente, ela é muito competitiva. Ela está devastada, é uma competidora. Ela está muito melhor do que a luta contra Holly Holm. Ela estava nos bastidores e obviamente estava muito triste. Mas ela tem muito apoio e acho que (a recuperação) será melhor do que na luta contra Holly Holm — afirmou Dana White.

