Dana White detona discurso de Meryl Streep e diz que atriz fez um comentário "ignorante" sobre MMA

A premiadíssima atriz norte-americana Meryl Streep promovou a ira do presidnete do UFC, Dana White, ao criticar o presidnete eleito dos EUA, Donald Trump, durante o seu discurso no Globo de Ouro, na noite de domingo. Disse a atriz, ao protestar contra a nova política a ser implantada por Trump, sobretudo contra imigrantes.

— Hollywood está repleta de estrangeiros e excluídos. E se nós expulsarmos todos eles, vocês não terão nada mais a assistir exceto a futebol americano e MMA, que não são artes — disparou a atriz, de 67 anos.

Questionado sobre a declração de Streep, White disparou, em entrevista ao canal de TV TMZ:

— O MMA não é para todo mundo. A última coisa que eu espero é que uma senhora esnobe de 80 anos esteja no nosso senso demográfico e ame MMA. Se você vir quem segue o UFC e gosta de artes marciais mistas, é todo mundo. Não espero que uma mulher de 80 anos seja uma grande fã de artes marciais mistas. Cada um gosta do que quiser. Eu não sou um grande fã de golfe, mas isso não quer dizer que as pessoas não devam assistir. Se você não gosta, troque de canal.

Mas Dana White foi além. Amigo de Trump, White chegou a discursar em um dos comícios do então candidato.

— É claro que o MMA é uma arte. Esses lutadores, sejam homens ou mulheres, são talentosos. Os atletas treinam a vida inteira para se tornarem os melhores do mundo. As pessoas que entram no UFC são a elite da elite. Dizer algo estúpido como isso é como dizer que ela não é uma atriz talentosa. E ela é uma atriz muito talentosa. Nós temos lutadores do mundo inteiro, campeões mundiais. Nós fazemos lutas em muitos países. Ela não conhece o esporte e fez um comentário completamente ignorante — nocauteou White.

