Dátolo, novo camisa 10 do Vitória, demonstra mágoa com o Boca

Passaporte Gre-Nal

Apresentado como novo camisa 10 do Vitória, o meia Dátolo queria mesmo era voltar para casa, a Bombonera. Desde que soube que o Atlético-MG não teria interesse em renovar seu contrato, o argentino fez questão de deixar claro que adoraria jogar pelo Boca em 2017. Esperou até o último momento por uma ligação do seu time de coração, mas ela não veio. Acabou acertando com o time baiano.



– Esperava que alguém do Boca me ligasse. Por uma questão de respeito por mim – afirmou ao jornal argentino Olé.

Dátolo jogou na Bombonera entre 2006 e 2009.

– Este será o meu ano, me preparei muitíssimo. Se me chamam, jogaria até de graça – disse.