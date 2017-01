De virada, Cruzeiro vence Juiz de Fora e segue invicto na Superliga

Vôlei

O Cruzeiro segue invicto e na liderança da Superliga masculina de vôlei 16/17. De virada, a equipe celeste venceu, neste sábado, o Juiz de Fora por 3 sets a 1 (parciais de 17/25, 25/23, 25/23 e 25/15). A partida foi válida pela segunda rodada do returno. O time do treinador Marcelo Mendez alcançou a 13ª vitória consecutiva na competição.

Na classificação geral, o Cruzeiro aparece na liderança isolada, com 38 pontos. O Juiz de Fora está na oitava colocação, com 16 pontos (seis resultados positivos e sete negativos).



O ponteiro cubano Leal, do Sada Cruzeiro, se destacou e foi o mais votado no site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), sendo premiado com o Troféu VivaVôlei, programa de responsabilidade social da CBV que atende crianças de 7 a 14 anos por meio de escolinhas de vôlei. Ao final do duelo, o atacante comentou sobre o confronto contra o Juiz de Fora.



– No primeiro set nós erramos muito e o Juiz de Fora jogou muito bem. Conseguimos nos recuperar a partir do segundo set e alcançamos o nosso objetivo que era conseguir os três pontos em casa – disse Leal.



Apesar da derrota, o Juiz de Fora teve o maior pontuador do confronto, o oposto Renan, com 19 acertos.

A Superliga terá uma pausa de uma semana para a realização da Copa do Brasil. Pela Superliga, o Cruzeiro receberá o Caramuru Vôlei/Castro (PR) na terceira rodada, enquanto o Juiz de Fora receberá o São Bernardo Vôlei (SP).

