Definidos os 15 jogos da terceira fase da Copa São Paulo. Veja como foi a quarta-feira do torneio

Resumão

Quatorze jogos encerraram a segunda fase da Copa São Paulo de Juniores nesta quarta-feira. Entre os classificados, está o Inter, que aplicou uma das maiores goleadas dessa etapa do torneio. A equipe gaúcha fez 6 a 0 no Taboão da Serra, gols de André, Guilherme, Ramiro, Luis Felipe, Bruno José e Mila. O Flamengo venceu pelo mesmo placar, mas o resultado veio sobre o Nacional-SP. Outra equipe que avançou sem maiores dificuldades foi o Corinthians, que aplicou 5 a 1 no Manthiqueira.

Quem passou trabalho para ficar entre os 30 melhores da copinha foi o Juventude, o outro gaúcho que se classificou. Após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, o time serrano assegurou a vaga na disputa por pênaltis: 5 a 3.

Agora já estão definidos todos os 15 jogos da terceira fase, que já se inicia nesta quinta-feira, com destaque para os cariocas Botafogo e Vasco, que encaram o Novorizontino e o São Carlos, respectivamente. Veja abaixo a lista completa de jogos.

Quarta-feira, dia 11 de janeiro



Coritiba 3x0 Taubaté

Ceará 2x1 Mogi Mirim

Bahia 0x2 Cruzeiro

Goiás 1x2 São Caetano

Santos 1x0 Flamengo-SP

Avaí 3x0 Rio Branco-AC

Figueirense 2x4 Fluminense

Água Santa 2x1 Estanciano-SE

Bragantino 1x0 Trindade

Corinthians 5x1 Manthiqueira

Grêmio Osasco 0x1 Juventus-SP

Juventude 0(5)x(3)0 Santo André

Flamengo 6x0 Nacional-SP

Inter 6x0 Taboão da Serra

Quinta-feira, dia 12 de janeiro



16h — Mirassol x Náutico

16h — Sport x Batatais

16h — Paulista x RB Brasil

16h — Chapecoense x Capivariano

16h — Primavera-SP x Ituano

18h45min — Botafogo x Novorizontino

21h — Ponte Preta x Paraná

21h — São Carlos x Vasco

Sexta-feira, dia 13 de janeiro

16h – Ceará x Inter

16h – Bragantino x Cruzeiro

16h– Santos x Avaí

16h – Juventus-SP x Fluminense

16h – Juventude x Água Santa

18h45min – Corinthians x Coritiba

21h – Flamengo x São Caetano

*ZH Esportes