Definidos os jogos das oitavas de final da Copinha. Veja como foi a sexta-feira na competição

Resumão

A sexta-feira da Copa São Paulo de Futebol Júnior e definiu os confrontos das oitavas de final do torneio. Classificaram-se os 15 vencedores dos jogos da terceira fase e mais o Bragantino, que possuía a melhor campanha entre as equipes derrotadas.

Entre os integrantes das oitavas de final, dois clubes gaúchos: Inter e Juventude, que tiveram trabalho para garantir a vaga. O time da Capital fez 1 a 0 no Ceará, e a equipe da Serra avançou nos pênaltis (10 a 9) após empate em 2 a 2 com o Água Santa no tempo regulamentar. Os jogos das duas equipes nas oitavas de final devem ser no domingo, mas ainda não tiveram os horários divulgados.

A sexta-feira também foi de decepção para os times do Santos e Fluminense. O Peixe perdeu por 1 a 0 para o Avaí, e o Tricolor Carioca caiu para o Juventus, de São Paulo.

TERCEIRA FASE

Quinta-feira, dia 12 de janeiro

Mirassol 1 (4)x(2) 1 Náutico

Sport 1x2 Batatais

Paulista 1x0 RB Brasil

Chapecoense 3x2 Capivariano

Primavera-SP 0x3 Ituano

Botafogo 1 (4)x(3) 1 Novorizontino

Ponte Preta 3x0 Paraná

São Carlos 1x0 Vasco

Sexta-feira, dia 13 de janeiro

Ceará 0x1 Inter

Bragantino 0x3 Cruzeiro

Santos 0x1 Avaí

Juventus-SP 2x1 Fluminense

Juventude 2 (10)x(9) 2 Água Santa

Corinthians 2x1 Coritiba

Flamengo 3x0 São Caetano

OITAVAS DE FINAL

Sábado, dia 14 de janeiro

11h - Chapecoense x Ituano

16h - Ponte Preta x Batatais

18h45min - São Carlos x Paulista

20h45min - Mirassol x Botafogo

Domingo, dia 15 de janeiro

Corinthians x Inter

Cruzeiro x Flamengo

Avaí x Juventus-SP

Juventude x Bragantino

*ZH Esportes