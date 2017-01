Definidos os semifinalistas da Copa do Brasil de vôlei feminino

Restam quatro

Estão definidos os semifinalistas da Copa Banco do Brasil feminina de vôlei 2017. Nesta terça-feira, Rexona-Sesc (RJ), Vôlei Nestlé (SP), Camponesa/Minas (MG) e Dentil/Praia Clube (MG) venceram e se garantiram na próxima fase. Semifinais e final serão realizadas nos dias 27 e 28 de janeiro, no ginásio do Taquaral, em Campinas (SP).



As semifinais terão os seguintes confrontos: Rexona-Sesc x Dentil/Praia Clube e Vôlei Nestlé x Camponesa/Minas.

No primeiro confronto das quartas de final, o Rexona-Sesc, atual campeão da competição, não deu chances para o rival carioca Fluminense (RJ) e venceu por 3 sets a 0 (25/18, 25/21 e 25/17), no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. A líbero Fabi comentou sobre a vitória e falou da importância do resultado.



– Esse duelo carioca já virou um clássico no Rio de Janeiro. O Fluminense é um time que não desiste nunca. São duas equipes que se conhecem bastante e sabíamos que seria difícil. O mais importante foi a nossa classificação para a semifinal e vamos em busca de fazer o nosso melhor em Campinas – disse Fabi.



No outro jogo que começou às 19h30 de terça-feira, o Vôlei Nestlé superou o Pinheiros (SP) em um equilibrado confronto por 3 sets a 2 (28/26, 25/17, 17/25, 21/25 e 15/10), no José Liberatti, em Osasco (SP). A líbero Camila Brait fez uma análise da atuação do time do treinador Luizomar de Moura.



– Fizemos dois bons sets e abrimos 2 a 0, mas desconcentramos no terceiro e no quarto. Estávamos jogando bem com nossa virada de bola e defesa eficientes. Porém, nós perdemos e passamos a sacar mal. Isso não pode se repetir, ainda mais em um campeonato como esse em que a derrota significa eliminação. Agora teremos o Camponesa/Minas pela frente e vamos precisar de muita concentração para chegarmos a mais uma final – afirmou Camila Brait.



Força mineira



Os dois times mineiros na disputa da Copa Banco do Brasil feminina também garantiram um lugar entre os quatro melhores da competição. O Camponesa/Minas carimbou o passaporte para a fase decisiva ao vencer o Terracap/BRB/Brasília Vôlei (DF) por 3 sets a 0 (25/22, 25/21 e 25/22), no Sesi Taguatinga, em Brasília (DF). A ponteira Pri Daroit fez questão de elogiar a postura do grupo mineiro contra o time candango.



– Jogamos muito bem nesta noite. Sabíamos que seria um jogo difícil, pois o Brasília está muito bem na Superliga. Por isso, estudamos bastante a equipe delas e tentamos minimizar os seus pontos fortes. Felizmente conseguimos, e o nosso coletivo hoje fez a diferença. Pensando na semifinal, podemos esperar um jogo muito difícil. Cada ano que se passa, a gente vê mais equilíbrio entre as equipes, e o importante é que entraremos em quadra com muita atenção e vontade para tentar buscar a vaga na final – garantiu Pri Daroit.



O outro time mineiro nas semifinais é o Dentil/Praia Clube. A equipe de Uberlândia levou a melhor sobre o Genter Vôlei Bauru (SP) por 3 sets a 0 (25/20, 25/17 e 25/21), no CMEEC, em Marília (SP).



A fase final da Copa Banco do Brasil será disputada no ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), nos dias 27 e 28 de janeiro, com todos os jogos transmitidos ao vivo no SporTV e na TV Brasil. A grande decisão será no dia 28 de janeiro, às 21h.



O Rexona-Sesc é o atual campeão da Copa Banco do Brasil. A equipe dirigida pelo treinador Bernardinho também venceu a última edição da Superliga feminina e da Supercopa.

