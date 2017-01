Diego Costa discute com membro da comissão técnica e fica fora de jogo contra o Leicester 

Polêmica

O atacante Diego Costa não viajou com o Chelsea para Leicester, onde a equipe enfrentará o time da cidade neste sábado, às 15h30 (de Brasília). Segundo o jornal Daily Mirror, o treinador Antonio Conte tomou essa decisão após o brasileiro se envolver em uma discussão com um dos integrantes da comissão técnica, Julio Tous.

A publicação ainda diz que Diego não treina com a equipe há quase uma semana por conta do incidente. Hazard deve atuar mais adiantado, em sua posição. Coincidentemente, durante a vitória do Chelsea sobre o próprio Leicester em casa, o jogador já havia ficado furioso com o treinador pelos constantes gritos com ele durante a partida.

Diego Costa macou 14 gols nesta temporada e decidiu boa parte dos últimos jogos em que atuou, sendo importante para o atual bom momento da equipe. O time de Stamford Bridge está em primeiro no Campeonato Inglês, com cinco pontos de vantagem para o Liverpool, segundo colocado.

Durante a entrevista coletiva, nesta sexta, Conte afirmou que ainda precisava analisar se faria mudanças no time:

— Preciso analisar umas duas situações e vou decidir amanhã — disse o italiano, que evitou dar detalhes "para não dar vantagens ao adversário".

