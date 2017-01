Diego Costa volta a treinar com o grupo, mas Chelsea já admite saída

De malas prontas?

Nesta terça-feira, o atacante Diego Costa voltou a treinar junto com seus companheiros de equipe. Agora, o brasileiro espera voltar a jogar normalmente pelo Chelsea, mesmo que se especule sua saída na janela de transferências do meio do ano.

Diego vinha treinando sozinho desde que questionou sua preparação física e acabou discutindo com um membro da comissão técnica, além do treinador Antonio Conte. O camisa 19 ficou fora da partida contra o Leicester no final de semana.

O clube entendeu que sua atitude tinha mais a ver com uma proposta recebida da China e não com alguma lesão. Costa foi procurado pelo Tianjin Quanjian, que inclusive admitiu que realmente tem interesse no jogador.

Segundo o "The Guardian", os Blues já começam a aceitar que o jogador da seleção da Espanha não vai ficar no clube após o fim da atual temporada. Seu contrato atual vai até 2019.

O Chelsea é o atual líder da Premier League, sete pontos a frente do Tottenham, que aparece em segundo lugar. No domingo, a equipe encara o Hull City, no Stamford Bridge.

* Lancepress