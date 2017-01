Dirigente da Juventus garante renovação de Dybala e frustra planos do Real Madrid

Não vai sair

O diretor-geral da Juventus, Giuseppe Marotta, tratou de esfriar o sonho do Real Madrid de contar com o argentino Paulo Dybala. Durante a apresentação do meia Tomás Rincón, na terça-feira, o dirigente disse que as conversas para a renovação de contrato do atacante estão avançadas.

– Tivemos conversas, temos uma grande relação com Dybala e seu empresário. Quando chegou, assinou por cinco anos, e agora estamos na fase de renovação. Não há problema algum, ele renovará. Acredito que, para ele, é um motivo de orgulho vestir essa camisa – afirmou Marotta.

Dybala tem 23 anos e vínculo com o clube de Turim até 2020. Ele é um dos destaques da Juventus na temporada e vinha sendo pretendido por grandes clubes nas janelas de transferência. Ele chegou ao time em 2015 e conquistou uma Supercopa da Itália, um Campeonato Italiano e uma Copa da Itália.

*LANCEPRESS