Djokovic derrota Verdasco e enfrentará uzbeque em Melbourne

Fácil

O sérvio Novak Djokovic, atual campeão do Aberto da Austrália, estreou com vitória na edição de 2017 do primeiro Grand Slam da temporada. Ele passou com facilidade pelo espanhol Fernando Verdasco, número 40 do ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/6 (4) e 6/2 na manhã desta terça-feira.

Leia mais:

Nadal tem estreia tranquila e vence Florian Mayer na Austrália

Serena supera Bencic na estreia em Melbourne e encara Safarova

Rogerinho vence de virada e é único brasileiro na 2ª rodada na Austrália

— Me sinto em casa. Me sinto voltando para o lugar em que tenho várias lindas e incríveis memórias — disse Djokovic, campeão na Austrália em 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016.

Na segunda rodada, o sérvio enfrentará o uzbeque Denis Istomin, número 117 do ranking.