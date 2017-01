Djokovic e Serena estreiam nesta terça no Australian Open

Tênis

O sérvio Novak Djokovic e a americana Serena Williams fazem suas estreias no Australian Open nesta terça-feira e terão enorme favoritismo sobre o espanhol Fernando Verdasco e a suíça Belinda Bencic, respectivamente.



O espanhol Rafael Nadal, 9º cabeça de chave, também dá início à caminhada no primeiro Grand Slam do ano nesta terça e medirá forças contra o alemão Florian Mayer.



Leia mais:

Bellucci decepciona e cai para Tomic na estreia do Australian Open



Principais confrontos desta terça-feira no Aberto da Austrália:

Karolina Pliskova (RTC/N.5) - Sara Sorribes (ESP)

Belinda Bencic (SUI) - Serena Williams (EUA/N.2)

Florian Mayer (ALE) - Rafael Nadal (ESP/N.9)

Fernando Verdasco (ESP) - Novak Djokovic (SRV/N.2)

Tsvetana Pironkova (BUL) - Agnieszka Radwanska (POL/N.3)

Kirsten Flipkens (BEL) - Johanna Konta (GBR/N.9)

Dustin Brown (ALE) - Milos Raonic (CAN/N.3)

Grigor Dimitrov (BUL/N.15) - Christopher O'Connell (AUS)

Alexander Zverev (ALE/N.24) - Robin Haase (HOL)

Dominika Cibulkova (SVQ/N.6) - Denisa Allertova (RTC)

Reilly Opelka (EUA) - David Goffin (BEL/N.11)

Dominic Thiem (AUT/N.8) - Jan-Lennard Struff (ALE)

Gaël Monfils (FRA/N.6) - Jiri Vesely (RTC)

Blake Mott (AUS) - Richard Gasquet (FRA/N.18)



* AFP