Djokovic inicia ano com vitória pouco convincente em Doha

Início difícil

O sérvio Novak Djokovic iniciou sua temporada com uma vitória pouco convincente, nesta segunda-feira em Doha, diante do alemão Jan-Lennard Struff, número 63 do mundo, por 7-6 (7/1) e 6-3.



Djokovic, destronado do posto de número 1 do mundo pelo escocês Andy Murray, viu seu saque sendo quebrado duas vezes no primeiro set e perdia por 5 a 1 antes de virar a parcial.

– Não foi um grande início, com 5-1 abaixo, não parecia bom. Foi muito difícil ler seu saque, mas depois voltei a jogar bem – admitiu o sérvio, que precisou de 90 minutos para vencer a partida.

Djoko, que defende o título do torneio de Doha, importante para sua preparação para o Aberto da Austrália, acertou 17 winners, mas também cometeu 20 erros não forçados. Na próxima rodada, o Djokovic terá pela frente o vencedor do confronto entre o alemão Florian Mayer e o argentino Horácio Zeballos.

O Aberto de Doha é disputado em quadra dura e distribui 1.237.190 de dólares em premiação.