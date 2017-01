Djokovic vence e segue para as quartas em Doha

Tranquilidade





O sérvio Novak Djokovic venceu o argentino Horacio Zeballos, nesta quarta-feira, pela segunda rodada do torneio de Doha, por dois sets a zero, e avançou para as quartas de final da competição. Djokovic venceu sem dificuldades por 6/3 e 6/4 em apenas uma hora e 12 minutos. A surpresa da partida ocorreu depois que os dois tenistas apertaram as mãos. O argentino pegou um celular e tirou uma "selfie" com o atual número dois do mundo.

Djoko defende o título da competição, mas não terá vida fácil, já que Andy Murray também disputa o torneio. O britânico, que tirou o sérvio da ponta do ranking mundial em 2016, venceu o austríaco Gerald Melzer em dois sets, 7/6 e 7/5.

Nas quartas de final, Djokovic terá pela frente o tcheco Radek Stepanek, enquanto Murray medirá forças com o espanhol Nicolás Almagro. Se os dois confirmarem os prognósticos, poderão se enfrentar na final de Doha dia 7 de janeiro, o que seria o primeiro duelo entre os melhores tenistas do mundo em 2017.

O Aberto de Doha é disputado em quadra dura e distribui US$ 1,2 milhão em premiação.