Do passeio de Murray a nova decepção com "australiano rebelde", os destaques do dia em Melbourne

Aberto da Austrália

LIÇÃO

Entre um número 1 do mundo nos juvenis (em 2014) e um número 1 no circuito profissional, há uma grande diferença. Foi isso que Andy Murray mostrou nesta quarta-feira, ao atropelar o jovem russo Andrey Rublev, 19 anos, em três sets (6/3, 6/0 e 6/2).

O escocês de 29 anos acabou tomando um ligeiro susto durante a partida após torcer o tornozelo no terceiro set.

— Está doendo um pouco, mas não é nada sério. Vou colocar gelo esta noite — comentou, depois de parecer preocupado no momento da lesão.

O líder do ranking mundial cumprimenta Rublev após fácil vitória na Rod Laver Arena Foto: SAEED KHAN / AFP

DECEPÇÃO

Na Austrália, alguns o bajulam, enquanto outros acreditam que não é digno de seu imenso talento. Nick Kyrgios, número 13 do mundo, colocou fogo na lenha das críticas ao ser derrotado na segunda rodada do Aberto australiano para o italiano Andrea Seppi (89º), que venceu em cinco sets.

Mais uma vez, o australiano Nick Kyrgios mostrou destempero em quadra Foto: PAUL CROCK / AFP

O tenista de 21 anos chegou a liderar a partida por 2 sets a 0 e ter um match-point no último. Arremesso de raquete, palavrões, golpes inúteis entre as pernas: o australiano apresentou todo seu repertório de "garoto rebelde" do circuito. A torcida local segue esperando por um sucessor para Mark Edmondson, último campeão australiano em Melbourne, em 1976.





OS NÚMEROS

0 — Chances de break enfrentadas pelo suíço Stan Wawrinka na vitória em três sets sobre o americano Steve Johnson. O número 4 do mundo, campeão do Aberto da Austrália em 2014, mostrou que está claramente aumentando seu nível de tênis, após uma estreia complicada contra o eslovaco Martin Klizan em que precisou de cinco sets para avançar.

O suíço Stan Wawrinka venceu o Aberto da Austrália em 2014 Foto: GREG WOOD / AFP

33 — Aces do gigante americano John Isner, 19º do mundo, na partida em que acabou derrotado em cinco sets por Mischa Zverev, irmão mais velho de Alexander, grande promessa do tênis alemão.

Com 2m8cm de altura, o americano John Isner tem no saque uma de suas principais armas no tênis Foto: PAUL CROCK / AFP



AS FRASES

"Parabéns para você", cantou a torcida da Rod Laver Arena, em coro, para a aniversariante do dia, a alemão Angelique Kerber, agora de 29 anos. A atual campeã do Aberto da Austrália superou a compatriota Carina Witthoeft para avançar à 3ª rodada.

Atual campeão do Grand Slam australiano, a alemã Angelique Kerber completou 29 anos nesta quarta-feira Foto: SAEED KHAN / AFP

"Saiam para morar na Europa ou nos Estados Unidos", aconselhou Kei Nishikori, ao ser perguntado se tinha alguma dica para os jovens tenistas asiáticos. O japonês, que muito novo foi treinar na Flórida na academia do famoso Nick Bollettieri, dominou o francês Jeremy Chardy em três sets.



O japonês Kei Nishikori desenvolveu seu jogo em academia da Flórida Foto: PETER PARKS / AFP

*AFP