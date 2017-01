Dorival espera mais reforços no Santos e elogia Bruno Henrique

De olho

O técnico Dorival Júnior encerrou o ano de 2016 afirmando que gostaria de começar a pré-temporada de 2017 com 95% do elenco pronto. Nesta quarta-feira, em sua primeira entrevista coletiva no CT Rei Pelé, ele afirmou estar satisfeito com as peças, mas que ainda espera "um ou outro jogador" para completar o elenco para a Libertadores.



- De um modo geral, foram contratações pontuais, importantes, com acréscimo na qualidade de um grupo que já é bom. É um processo de evolução e amadurecimento. Espero que os jogadores se sintam confortáveis rapidamente e se adaptem à maneira de trabalhar para que tenhamos o quanto antes todos em condições de brigar pelas posições. Fico feliz de ter quase todo o elenco se reapresentação no primeiro dia, à exceção do Ricardo, que teve um problema. É fundamental para ter um grande ano - avaliou.

O último reforço que a diretoria do Peixe trabalha para contratar e fechar o grupo é o atacante Bruno Henrique, que está no Wolfsburg, da Alemanha. O Alvinegro já tem um representante na Europa e tenta conseguir um empréstimo do jogador de 26 anos.

- Ele (Bruno Henrique) não seria cereja do bolo, mas viria para fortalecer elenco, é um grande atacante, que melhoraria um grupo já muito bom, em condições de melhorar ainda mais. Com condições de fazer campanha tão boa ou melhor que ano anterior - concluiu.

O Santos tenta trazer o atacante ex-Goiás por empréstimo com um valor fixado para compra após um ano. Já os alemães querem receber agora para ceder o atleta e deixar a venda acertada previamente.

Até então, o Peixe já contratou o zagueiro Cleber, o lateral Matheus Ribeiro, o volante Leandro Donizete, os atacantes Vladimir Hernández e Kayke.

