Douglas Costa prevê temporada positiva: "2017 será meu ano"

Desde que chegou ao Bayern de Munique, em 2015, o atacante Douglas Costa vem atuando em alto nível. Ele logo se tornou um dos principais jogadores da equipe, mas afirmou que ainda não deu seu máximo com a camisa dos bávaros.

Para Douglas Costa, 2017 será ainda melhor para ele no Bayern de Munique.

– 2017 vai ser o meu ano. Estou em Munique há dois anos e me sinto cada vez mais integrado. Também levei dois anos até começar a jogar bem no Shakhtar – disse o brasileiro, ao jornal "Bild".



O jogador ambiciona conquistar a Liga dos Campeões nesta temporada, que escapou do Bayern de Munique na semifinal, após ser eliminado pelo Atlético de Madrid. Agora, os bávaros estão sob comando de Carlo Ancelotti, após a saída de Pep Guardiola para o Manchester City.

– Espero vencer a Bundesliga e a Liga dos Campeões – afirmou.

O Bayern volta a campo no próximo dia 20 contra o Freiburg, pelo Campeonato Alemão, após a pausa de inverno na Alemanha.



