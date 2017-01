Dupla brasileira é campeã nos UTVs e faz história no Rally Dakar

Off road

O carioca Leandro Torres e o paulista Lourival Roldan transformaram o 14 de janeiro em um dia histórico para o automobilismo brasileiro. A dupla conquistou o título da categoria UTVs (Utility Task Vehicle, em inglês) do Rally Dakar, principal competição off road do planeta. Depois de quase mil quilômetros por Argentina, Paraguai e Bolívia, a equipe ficou mais de quatro horas na frente dos chineses W. Fujiang e L. Wei. Os cinco primeiros colocados chegaram com veículos da Polaris. É o primeiro título do país em uma categoria absoluta. Confira um vídeo com a festa deles:



Nos carros, a dupla Sylvio de Barros e Rafael Capoani terminou em 18° lugar. O francês Stéphane Peterhansel venceu o Rally Dakar pela 13.ª vez (sete em carros e seis nas motos) após a 12.ª e última etapa, disputada em Río Cuatro, na Argentina. A Peugeot confirmou o domínio absoluto do pódio, repetindo o feito de 1990 - no ano seguinte, a equipe francesa se retirou e só voltou em 2015.



Nas motos, o único brasileiro a completar a prova foi o paulista Richard Fliter, da Honda, 59° na classificação geral. O catarinense Ricardo Martins (Yamaha) e o gaúcho Gregório Caselani (Honda), lesionados após quedas, ficaram pelo caminho. A vitória, pelo 16° ano consecutivo, ficou com a austríaca KTM, que ocupou todos os lugares do pódio. O britânico Sam Suterland foi o campeão, seguido do austríaco Mathias Walkner e do espanhol Gerard Farres Guell (KTM).



A maior parte dos resultados relevantes para o Brasil na prova foram conquistadas nas motos. Em 1991, André Azevedo conquista o título na categoria Maratona e tornou-se o primeiro não-europeu a vencer uma categoria. Dois anos depois, na mesma categoria, Klever Kolberg foi campeão (e quinto na geral), com Azevedo em terceiro. Juca Bala venceu na Super Production 400cc em 2001 e, no ano seguinte, Luiz Mingione faturou a mesma categoria até 250cc.