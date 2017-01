Dupla brasileira é punida, mas mantém liderança no Rally Dakar

Categoria UTVs

Em uma competição tão disputada como o Rally Dakar, todo cuidado é pouco. Os brasileiros Leandro Torres e Lourival Roldan, líderes da categoria UTVs, que o digam. Na oitava etapa da prova, em Uyuni (Bolívia), receberam uma punição no parque fechado e perderam uma hora da vantagem que haviam acumulado no trajeto.

Mesmo com a punição, os brasileiros ainda estão com vantagem de 1h35min12 para a dupla chinesa Li Dongsheng / Quanquan Guan, que aparece em segundo na classificação.

— Eu joguei o camelbak (mochila na qual os competidores levam água para tomar durante o percurso) vazio por cima da grade para o meu irmão Igor, porque eu estava nervoso com um vazamento de óleo na caixa de câmbio do carro. Aí o comissário argentino que estava no local o viu com a jaqueta da minha equipe. Como era etapa maratona (os competidores não podem receber assistência externa), nos deu uma hora de penal — afirmou Leandro — Apesar disso, estamos concentrados no Dakar e não vamos perder o foco", declarou Leandro.

Faltam três etapas para a conclusão da prova. A nona etapa, que seria realizada nesta quarta-feira (11/1), foi cancelada em razão do mau tempo. Os pilotos fizeram um deslocamento de aproximadamente 1.000 quilômetros, por estradas, até Chilecito (Argentina), de onde partirão na quinta-feira para a décima parte do rali. Serão 751 quilômetros até San Juan (Argentina). Deste total, 449 quilômetros serão cronometrados (especial).

Demais brasileiros

Nos carros, a dupla Sylvio de Barros e Rafael Capoani (Mini) está na 16º colocação na classificação geral. Nas motos, Ricardo Martins (Yamaha) é o 58º e Richard Fliter (Honda), o 62º.

Confira a classificação do Rally Dakar

UTVs

1°) Leandro Torres/Lourival Roldan — 36h7min48s

2º) Li Dongsheng/Quanquan Guan (Polaris) — +1h35min12s

3º) Mao Ruijin/Sebastien Delaunay (Polaris) — +2h36min18s

4º) Maganov Ravil/Kiril Shubin (Polaris) — +4h59min33s

5º) Wang Fujiang/Li Wei (Polaris) — +6h59min46s

Carros

1º) Sebastien Loeb/Daniel Elena (Peugeot) — 20h10min5s

2º) Stephane Peterhansel/Jean Paul Cottret (Peugeot) — +1min38s

3º) Cyril Despres/David Castera (Peugeot) — +17min17s

4º) Nani Roma / Alex Haro Bravo (Toyota) — + 23min36s

5º) Mikko Hirvonen / Michel Perin (Mini) — +47min24s

16º) Sylvio de Barros / Rafael Capoani (Mini) — + 4h52min3s

Motos

1º) Sam Sunderland (KTM) — 22h01min8s

2°) Pablo Quintanilha (Husqvarna) — +20min58s

3º) Adrian Van Beveren (Yamaha) — +28min49s

4°) Mathias Walkner (KTM) — +34min14s

5º) Gerard Farres Guell (KTM) — +34min24s

58º) Ricardo Martins (Yamaha) — +6h38min43s

62º) Richard Fliter (Honda) — +6h44min31s



Foto: arte zh / rbs

AS ÚLTIMAS ETAPAS

12/1 (quinta-feira)

10ª etapa — Chilecito-San Juan (Argentina)

Carros, Motos, UTVs, Quadriciclos e Caminhões

Total: 751km

Trecho cronometrado: 449km

13/1 (sexta-feira)

11ª etapa — San Juan-Río Cuarto (Argentina)

Carros, Motos, UTVs, Quadriciclos e Caminhões

Total: 754km

Trecho cronometrado: 288km

14/1 (sábado)

12ª etapa — Río Cuarto-Buenos Aires (Argentina)

Carros, Motos, UTVs, Quadriciclos e Caminhões

Total: 786km

Trecho cronometrado: 64km

