Dupla Fla-Flu entra em acordo com consórcio pelo Maracanã

Flamengo e Fluminense estão unidos pelo Maracanã. Em reunião do Conselho Arbitral do Campeonato Carioca da Série A, na tarde desta terça-feira, os rivais anunciaram que estão lado a lado, num acordo costurado com o consórcio liderado pela CSM para a gestão do estádio. Contudo, o futuro do Maraca está indefinido. O governo do Estado ainda não anunciou como será a administração da estrutura, e a Lagardère, com a BWA, está no páreo contra a CSM.



Apesar de estarem juntos pelo acordo, Flamengo e Fluminense têm posições diferentes no que diz respeito ao futuro do estádio. O Rubro-Negro é favorável a uma nova licitação, diferentemente do tricolor das Laranjeiras. Além disso, o Flu aceita manter seu acordo já existente se a Lagardère vencer a disputa. Por outro lado, o Fla já informou que não mandará partidas no Maracanã caso a CSM saia derrotada.

O Maracanã vem sofrendo com o abandono da gestão pública e tem sido alvo até de furtos. O gramado está visivelmente em mau estado. Na semana passada, a concessionária que administra o estádio foi obrigada a retomar a administração da estrutura por uma determinação da Justiça.

Por fim, os clubes — principalmente Flamengo e Fluminense — esperam um parecer do governo do Estado e da concessionária que administra o estádio para saber as reais condições de reabertura do Maracanã.



