Em jogo movimentado, Torino e Milan empatam no Italiano

Iguais

Torino e Milan fizeram um jogo quente e disputado, nesta segunda-feira, no Estádio Olímpico de Turim, e empataram em 2 a 2 pelo Campeonato Italiano. Se na primeira etapa os donos da casa foram mais eficientes, na segunda os visitantes tiveram mais destaque.

Com o resultado, o Milan passou a Inter de Milão na tabela, mas perdeu a chance de se aproximar dos primeiros colocados, permanecendo em quinto, com 37 pontos. Já o time de Turim ficou em oitavo, com 30.

Leia mais:

Como foi o terceiro dia da Copa Africana de Nações 2017

Após horas de reunião, Calleri ouve negativa para voltar ao São Paulo

Louis Van Gaal recusa proposta da China e anuncia aposentadoria



O time da casa começou com mais intensidade, tentando pressionar nos minutos iniciais para assumir a vantagem no placar. Os visitantes conseguiram equilibrar as ações da partida, mas o resultado aconteceu. Aos 21 minutos, Iago Falque fez ótima jogada pelo lado direito e passou para Valdifiori, que chutou, e Belotti desviou para o gol.

Pouco depois, aos 25, o Torino ampliou. Após jogada confusa na área, o goleiro Donnarumma saiu do gol, mas não conseguiu pegar a bola, que acabou sobrando para Benassi. De letra, o camisa 15 colocou para o fundo das redes, fazendo 2 a 0. Aos 30 minutos, Abate cometeu pênalti em Barreca. Ljajic bateu no meio do gol e Donnarumma defendeu. No rebote, Falque chutou para longe.

Na segunda etapa, aos 10 minutos, o Torino estava melhor, mas o Milan reagiu. Os donos da casa quase pararam nas mãos de Joe Hart duas vezes, mas, na segunda, a bola passou da linha de gol e Bertolacci colocou mais emoção no jogo, fazendo 2 a 1.

Aos 15 minutos, Rossettini fez falta em Paletta dentro da área, e o juiz marcou o pênalti. Bacca bateu bem e deixou tudo igual em Turim. A partida seguiu movimentada e, aos 44, o time de Milão perdeu Romagnoli expulso após levar seu segundo cartão amarelo. No entanto, o placar não mudou.

Na próxima rodada, o Milan encara a Udinese, fora de casa, domingo, às 12h (de Brasília). Já o Torino pega a Atalanta, no Estádio Olímpico de Turim, no mesmo dia, às 9h30min (de Brasília).

*LANCEPRESS