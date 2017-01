Em jogo-treino, Dorival esboça time e Santos aplica 9 a 1 no Nacional-SP

Teste antes do Paulistão



Mesmo sem poder escalar o time que gostaria, o técnico Dorival Júnior teve boas surpresas no jogo-treino entre Santos e Nacional-SP, nesta terça-feira, em que o Peixe fez 9 a 1 em três tempos de 45 minutos. Vitor Bueno, Rodrigão, Longuine (duas vezes), Matheus Ribeiro, Kayke e Serginho duas vezes marcaram.



A cada etapa, um time diferente ia a campo. O Peixe começou com: João Paulo, Victor Ferraz, Veríssimo, Yuri e Zeca; Renato, Thiago Maia e Jean; Bueno, Arthur Gomes e Rodrigão. Mas em todas, o desenho do time era o mesmo, armado no 4-2-3-1.

O primeiro tempo foi marcado por uma série de cruzamentos que buscavam Rodrigão. Mas o placar só foi aberto após Arthur Gomes apertar e Vitor Bueno roubar a bola e finalizar. Depois, Rodrigão, em jogada parecida, deixou o dele.

O placar magro durou apenas até a segunda etapa. Nesta, o Santos foi a campo com: John; Matheus Ribeiro, Noguera, Yuri e Caju; Longuine, Cittadini, Taciano e Vecchio; Thiago Ribeiro e Kayke.

Longuine e Kayke, de pênalti, ampliaram. No segundo tempo, o Santos evoluiu na troca de passes e colocou o Nacional, da Terceira Divisão paulista, na roda. Mas na hora da finalização, com bola rolando, nem Kayke e nem Longuine conseguiram acertar o pé. No fim, Matheus Ribeiro roubou outra bola na área e, sozinho, concluiu para o fundo das redes.

O fim da goleada ficou para os garotos do terceiro time, que teve: Vanderlei; Daniel Guedes, Bruno Leonardo, Diego Gomes e Ourinho; Carlos Alberto, Serginho e Matheus Oliveira; Gabriel Calabres, Matheus Nolasco e Diego Cardoso. Everton diminuiu de pênalti para o time visitante.

Serginho, que atuou como um falso centroavante, anotou duas vezes, enquanto Matheus Nolasco, que deu uma assistência, fechou a conta.

— Foi muito proveitoso. Houve agressividade em combate e uma reação rápida na retomada de bola, no campo de ataque principalmente. Tivemos um bom posicionamento ofensivo e paciência com a posse de bola. Já é um parâmetro importante, mas temos coisas a melhorar — avaliou Dorival Júnior.

Leandro Donizete foi poupado da atividade por conta de tendinite na perna esquerda. A lista de desfalques segue com: David Braz (ruptura de músculo da panturrilha direita), Cleber (compensação muscular) e Ricardo Oliveira (caxumba). Lucas Lima, Copete e Vladimir Hernández estão com suas seleções.



*Lancepress