Em nota, Drogba agradece interesse do Corinthians: "Valeu"

Respeito

Após a nota oficial do Corinthians agradecendo o marfinense Drogba "pelas conversas", o atacante tomou a mesma iniciativa e retribuiu. Em um texto em inglês publicado no Twitter, o atleta de 38 anos respondeu dizendo que entende não ser o momento certo para defender o clube. Mas, bastante respeitoso, colocou:



— Eu gostaria de agradecer ao clube e todos os torcedores do Corinthians pelas mensagens. Desejo a todos vocês sucesso na nova temporada.

Leia mais:

A única mensagem em português de Drogba ficou na introdução da publicação que fez na rede social:



— Valeu, Corinthians.



