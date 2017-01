Emprestado pelo Palmeiras, Allione assina contrato com o Bahia

Chegou

O meia Agustín Allione assinou nesta quinta-feira o seu contrato de empréstimo com o Bahia. Ele ficará na equipe nordestina até dezembro, cedido pelo Palmeiras.

O contrato de Allione com o Palmeiras vai até o meio de 2019. O argentino de 22 anos foi indicado por Ricardo Gareca e chegou ao Palmeiras em 2014, após se destacar no Vélez Sarsfield-ARG. Jogou 18 partidas naquele ano, que por pouco não terminou com o time rebaixado à Série B, mas deixou boa impressão.



Em 2015, precisou passar por uma delicada cirurgia no joelho direito e não conseguiu se firmar: foram 28 jogos e dois gols marcados. Em 2016, um novo problema no joelho atrapalhou, desta vez no esquerdo e mais leve. Foram 25 jogos e cinco gols ao longo da temporada.



