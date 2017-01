Equipe brasileira conquista o ouro na quinta etapa da Copa América de Bobsled

Surpresa

A quinta-feira foi surpreendente para o esporte brasileiro. Em Park City, nos Estados Unidos, a equipe do Brasil conquistou o ouro na quinta etapa da Copa América de Bobsled — esporte disputado em um trenó e com descidas cronometradas em pista de gelo.



A equipe foi formada por Edson Bindilatti, Edson Martins, Denis Parreiras e Odirlei Pessoni. Com a soma dos dois tempos, os brasileiros deixaram para trás duplas americanas que terminaram na segunda e terceira colocação.

Apesar do nome, a Copa América de Bobsled também recebeu equipes de países como Coreia do Sul, Austrália e China.



Vale ressaltar também, que apesar de surpreendente a conquista não é inédita. Na temporada 2014/2015, os brasileiros conquistaram o circuito geral. Apesar de relevante, a competição não envolve os times mais fortes da modalidade. Ainda assim, o Brasil é forte candidato a uma vaga na Olimpíada de Inverno de 2018, em PyeongChang, na Coreia do Sul.



