Espectador morre após acidente de etapa do Munidal de Rally

A temporada 2017 do Mundial de Rali começou mal. Um torcedor morreu em acidente na noite desta quinta-feira na etapa de Monte Carlo, tradicional prova que abre o ano da categoria. O acidente que causou a morte do espectador, que ainda não teve o nome divulgado, aconteceu após o piloto neozelandês Hayden Paddon capotar o seu carro, um Hyundai i20 WRC. O veículo acabou atingindo uma encosta onde estava a vítima, que caiu sobre o veículo em função da força da colisão. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas não sobreviveu. A direção de prova cancelou a etapa inicial e adiou a segunda.

Leia mais:

Piloto sueco elogia Sauber pela escolha do substituto de Nasr

Ainda é "muito cedo" para Wehrlein guiar a Mercedes, diz chefe do time

Novos donos da Fórmula-1 estudam reduzir o poder de Bernie Ecclestone

Em sua conta no Twitter, o Paddon explicou como aconteceu o acidente:

– Não foi a forma como nós gostaríamos de começar. Fomos jogados para fora pelo gelo perto do fim da especial. O carro bateu de lado, então nós viramos passageiros. O carro não sofreu muitos danos, mas sinto muito pela equipe porque eles trabalharam muito para chegar até aqui.

Not the way we wanted to start - caught out by black ice near the end of the stage. The car snapped sideways and then we were a passenger.