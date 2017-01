Estádios de Boca e de River são evacuados após alarme de bomba

Tenso

A sexta-feira foi tensa para o futebol argentino. Um telefonema para a polícia indicando que a Bombonera e o Monumental de Núñez, de Boca Juniors e River Plate, respectivamente, poderiam ser alvos de bombas fez as forças de segurança do país intensificarem as investigações do alerta. Os estádios foram evacuados e isolados. No entanto, segundo a Polícia Federal local, foi um alarme falso.



Leia mais:

"Agradeço ao Inter pelo esforço que fez", diz Taison, em tom pessimista sobre retorno ao Beira-Rio

Ex-Inter, Wellington Silva acerta com o Bahia



As autoridades argentinas liberaram os dois estádios após verificarem que não se passava de um engano. No entanto, os avisos serão investigados pela Divisão de Ameaças e Intimidações Públicas.

Por meio de seu site oficial, o Boca Juniors informou que voltou normalmente às atividades depois de constatar que não havia mais ameaça de bomba. No comunicado, os Xeneizes informaram ainda que o elenco segue em pré-temporada em Ezeiza, no centro de treinamentos da seleção argentina.

Além de Boca e River, o aviso também alertou sobre uma possível ameaça de bomba na Casa Rosada, sede do governo, no centro de Buenos Aires. No entanto, de acordo com o jornal "Olé", o presidente Mauricio Macri, que é ex-presidente dos Xeneizes, e os principais secretários estão de férias. No entanto, os funcionários tiveram que deixar o local para investigação da polícia.