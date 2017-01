Etapas do Circuito Sul Brasileiro de tênis têm recorde de inscritos

Copa Unimed VS

A Copa Unimed VS, que tem seu início neste domingo (15/1), contará com um número recorde de inscritos. Cerca de 450 jogadores de oito diferentes estados garantiram presença nos dois torneios válidos pelo Circuito Sul Brasileiro de Tênis, e que movimentarão as quadras da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo, sede principal, e do Clube 15 de Novembro, de Campo Bom, subsede. No ano passado, aproximadamente 390 atletas participaram da competição.



— É um número muito significativo para este início de temporada. Acredito que a estrutura e a tradição do evento são dois dos principais fatores que influem neste recorde de inscritos. Certamente teremos duas etapas marcantes do Sul Brasileiro aqui no Estado — ressalta Rodrigo Pohlmann, diretor da Quadra Eventos, responsável pela realização dos torneios em parceria com a Associação Leopoldense de Esporte e Cultura (Alec).

A programação do primeiro dia de jogos, que começa às 8h na Sociedade Ginástica e às 8h30min no Clube 15 de Novembro, já está disponível no site da Federação Gaúcha de Tênis.

Estarão no Vale do Sinos tenistas de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Piauí, além dos gaúchos. A 3ª etapa será realizada entre os dias 15 e 19 de janeiro. A 4ª etapa ocorre de 19 e 23.

As categorias em disputa serão as dos 12, 14, 16 e 18 anos anos, masculino e feminino, além de jogos válidos pelo Tennis Kids, nas idades de 8 a 11 anos — para estas duas últimas categorias, não haverá pontuação. O Circuito Sul Brasileiro de Tênis começou em 6 de janeiro, em Florianópolis, realizando suas duas etapas até o dia 13. Depois, chega ao Rio Grande do Sul, com a 3ª e a 4ª etapas a partir do dia 15, e, por fim, termina no Paraná, com a 5ª etapa em Londrina e a 6ª etapa em Maringá, entre os dias 25 de janeiro e 2 de fevereiro.

O evento é uma realização conjunta das federações gaúcha, catarinense e paranaense de tênis, com a Supervisão da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

*ZHESPORTES