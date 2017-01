Ex-Inter, Wellington Silva acerta com o Bahia

Passaporte Gre-Nal

Depois de Muriel, o Bahia terá mais um ex-colorado em seu time. Trata-se do lateral-direito Wellington Silva, que esteve no Beira-Rio em 2014. Ele foi emprestado pelo Fluminense, clube que detém seus direitos e onde ele atuou nas duas últimas temporadas

O jogador de 28 anos já iniciou a pré-temporada com o elenco, em Salvador, e chega por empréstimo até dezembro.



Em 2016, começou 52 partidas pelo Fluminense, 16 delas no Campeonato Brasileiro. Durante o período, esteve no ranking dos atletas com o maior número de desarmes e roubadas de bola da competição.

Carioca, Wellington do Nascimento Silva foi destaque do Resende em 2011, o que gerou a sua contratação pelo Flamengo. No ano seguinte, trocou de lado e passou a defender o Flu.

Em 2014, foi emprestado ao Internacional. Nascido em 6 de março, tem 1,77 de altura e pesa 78 quilos.