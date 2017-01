Ex-jogador egípcio é incluído em lista de terroristas por tribunal local

Confusão

Aboutrika jogou no Al-Ahly entre 2004 e 2013

Aboutrika jogou no Al-Ahly entre 2004 e 2013 Foto: Gerard Julien / AFP

Um tribunal do Cairo incluiu o ex-craque do futebol egípcio Mohamed Aboutrika na lista de organizações e pessoas consideradas "terroristas" pelas autoridades, informou neste sábado seu advogado, Mohamed Osman

Aboutrika, jogador de destaque na seleção nacional e considerado um dos melhores atletas africanos de sua geração, ficou conhecido atuando na equipe do Al-Ahly, e pendurou as chuteiras em 2013. Ele chegou a enfrentar o Inter, em 2006, no Mundial de Clubes.

O governo afirma que Aboutrika financiou a Irmandade Muçulmana, oficialmente declarada "organização terrorista" em 2013.

Conforme a lei antiterrorista adotada em 2015 pelo regime do presidente Abdel Fatah Al Sisi, as pessoas classificadas como "terroristas" não podem abandonar o país, têm o passaporte retirado e seus bens são confiscados.

Na campanha presidencial de 2012, Aboutrika apoiou publicamente a candidatura vitoriosa de Mohamed Mursi, ligado à Irmandade Muçulmana. O presidente foi destituído um ano mais tarde.

Osman denunciou que a decisão do tribunal "contraria a lei" porque o ex-jogador "não é objeto de qualquer processo ou condenação". O advogado declarou que vai apelar da decisão.