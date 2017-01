Ex-Londrina e Coritiba, Keirrison assina com o Arouca-POR

Futebol

Após uma passagem satisfatória no Londrina, ano passado, o atacante Keirrison volta à Europa nesta temporada. O jogador de 28 anos fechou com o Arouca, de Portugal, por um ano e meio.

O centroavante retorna ao futebol europeu depois de fazer uma temporada agradável no Tubarão. Vivendo um drama pessoal, com a morte do filho de dois anos no final de 2015, o jogador saiu do Coritiba e, com a camisa alviceleste, marcou oito gols em 30 jogos - sete na Série B.



Em 2016, o atleta também superou outro problema crônico na carreira: as lesões. Essas contusões que o assombraram nos anos anteriores, prejudicando uma sequência de partidas, não aconteceram. Assim, ele voltou a tomar gosto pelo futebol.



Agora, Keirrison retorna para um centro médio da Europa. No futebol português, o atleta teve um período discreto no gigante Benfica. Na temporada 2009-10, emprestado pelo Barcelona, o jogador não conseguiu seu espaço e passou a maior parte atuando na equipe B. Pela equipe principal foram somente sete jogos e nenhum gol marcado.



Depois, Keirrison ainda passou por Fiorentina, Santos Cruzeiro, Coritiba e Londrina. No Arouca-POR, que disputa a primeira divisão da Liga Portuguesa, o atacante vestirá a camisa 21. O time é o décimo colocado, com 20 pontos em 16 jogos.



