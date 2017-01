Falcão entra para o hall da fama do futebol italiano

Homenagem

O técnico Paulo Roberto Falcão foi homenageado nesta terça-feira pela Federação Italiana de Futebol. Por seus anos na Roma, que culminaram com a conquista de um campeonato nacional, duas copas e o vice da Liga dos Campeões, o ex-meia entrou no hall da fama do futebol italiano.

Ele recebeu a honraria ao lado de outras estrelas do futebol, como o ex-zagueiro Giuseppe Bergomi, o ex-atacante Paolo Rossi, carrasco brasileiro em 1982, o técnico Claudio Ranieri (campeão inglês com o Leicester), a jogadora Melania Gabbiadini, o ex-árbitro e dirigente Giulio Campanati, o dirigente Silvio Berlusconi (ex-proprietário do Milan e primeiro ministro do país). In memoriam, foram homenageados o ex-jogador e ex-técnico sueco Nils Liedholm (que comandou Falcão na Roma) e o ex-jogador e ex-técnico Cesare Maldini (morto em 2016). Presente no evento também Diego Maradona, que já está no hall da fama.

Segundo a Federação Italiana, Falcão foi escolhido para ingressar no olimpo do futebol porque "era um treinador em campo. Era cérebro, coração e pernas de seus times. Um gênio sem firulas". A publicação fala ainda que o astro tricampeão nacional do Inter chegou à Itália e surpreendeu por não ser um "típico brasileiro": não abusava dos passes de calcanhar, não se divertia cobrando faltas "à folha seca", mas se importava com a substância e com a eficiência do produto. "Maestro sublime, motor irresistível, líder indiscutível, combinava a capacidade organizativa com a habilidade na finalização".

Falcão é o segundo brasileiro presente no Hall da Fama italiano. Antes dele, apenas Ronaldo Nazário fazia parte do pódio.

