Federer aprova estreia em Melbourne: "Estou de volta"

Aberto da Austrália

Seis meses depois do seus último jogo oficial no circuito, Roger Federer voltou nesta segunda-feira às quadras, na primeira rodada do Aberto da Austrália. Atual número 17 do mundo, o suíço de 35 anos perdeu um set para o austríaco Jurgen Melzer, mas teve uma estreia tranquila, vencendo por 3 a 1 — parciais de 7/5, 3/6, 6/2 e 6/2.



Dono de 17 títulos de Grand Slams, Federer ficou satisfeito com seu retorno às grandes competições.

— Este ano ainda não tem sim duro, como o último — disse o tenista, lembrando a lesão e a cirurgia no menisco do joelho esquerdo. — Foi um longo caminho, mas eu superei. Estou na chave (principal em Melbourne) e isso é uma coisa bonita. Qualquer jogo é um bom jogo, mesmo se tivesse perdido hoje, porque estou de volta às quadras.

Dois tenistas da mesma geração, Melzer e Federer se encontraram na primeira rodada no Aberto da Austrália Foto: PETER PARKS / AFP

Apesar de ocupar apenas a 300ª posição do ranking da ATP, Melzer foi um bom teste para o suíço na primeira rodada. Aos 35 anos, o experiente austríaco furou o qualifying na Austrália, mas já foi número 8 do mundo e tem no currículo vitória sobre Novak Djokovic nas quartas de final em Roland Garros, em 2010.

— Estava esperando enfrentar um tenista jovem na primeira rodada porque há um monte de garotos no qualifying. Jogar contra Jurgen foi legal. Nos conhecemos desde os 16 anos. Costuvámos disputar juntos partidas de duplas no Orange Bowl, em Miami. Foi um reencontro — disse Federer.

Na segunda rodada, a lenda suíça enfrentará o americano Noah Rubin, 20 anos, que venceu o compatriota Bjorn Fratangelo por 3 sets a 2 — 6/7(4), 7/5, 3/6, 6/2 e 6/2.

*ZHESPORTES