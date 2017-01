Federer perde para jovem promessa de 19 anos e está fora da Copa Hopman

Depois de Wimbledon

O suíço Roger Federer, atual número 16 do mundo, foi derrotado em sua segunda partida de simples na Copa Hopman pelo alemão Alexander Zverev (24º), em emocionante partida decidida em três sets, parciais de 7-6, 6-7 e 7-6, nesta quarta-feira em Perth, na Austrália.



Federer, em sua volta às quadras após seis meses de ausência por lesão, havia derrotado na segunda-feira o britânico Daniel Evans. O suíço de 35 anos não conseguiu encadear uma segunda vitória. Zverev, 19 anos, é uma das grandes promessas do tênis e o primeiro jogador com menos de 20 anos a entrar no Top 20 do ranking da ATP desde Novak Djokovic (2006).



A vitória foi a segunda seguida do jovem alemão sobre Federer. Os dois tenistas já haviam se enfrentado em Halle, na Alemanha, em junho de 2016 (7-6, 5-7 e 6-3). Apesar da derrota para um jogador que considera como um dos futuros grandes do circuito, Roger Federer se manteve otimista.

– Sascha (apelido de Zverev) tem um grande saque e mostrou que é capaz, mas estou contente por ter lutado de igual para igual, tive bons momentos – afirmou. – Enquanto eu não me lesionar, me sentirei bem – concluiu.

Federer, assolado por lesões em 2016, terminou a última temporada fora do Top 10 da ATP pela primeira vez desde 2002. Sua prioridade agora é dar sequência à preparação para o primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália (16-29 de janeiro).

Após a derrota de Federer, a suíça Belinda Belic empatou o duelo contra a Alemanha ao superar a alemã Andrea Petkovic, 6-3, 6-4. Ainda será disputada uma partida de duplas mistas.



