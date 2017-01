Federer retorna às quadras com vitória na Copa Hopman

Tênis

Depois de longos seis meses se recuperando de problemas no joelho, Roger Federer marcou na manhã desta segunda-feira sua volta na disputa da Copa Hopman, em Perth, na Austrália, e com boa vitória sobre o britânico Daniel Evans, 66º colocado do ranking mundial.

O suíço precisou de apenas 1h01min para vencer por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, na competição por equipes mistas no primeiro jogo entre Suíça e Grã-Bretanha, válido pelo Grupo A. Federer ainda jogará nesta segunda nas duplas mistas com Belinda Bencic, que fará a partida feminina contra Heather Watson.

Leia mais:

Andy Murray recebe da Rainha Elizabeth II o título de "Sir"

Schweinsteiger homenageia Ana Ivanovic por aposentadoria: "Você é uma mulher e esposa maravilhosa"

Djokovic organiza noite de caridade na Austrália e promete reunir estrelas



Foi necessária uma quebra em cada set para definir rapidamente o encontro. Na primeira etapa, Federer abriu vantagem em 5/2 – se livrando de um 15/40 no sétimo game. No final da partida conseguiu fazer uma das suas marcas registradas: a famosa devolução e corrida à rede para definir o ponto.

Federer não atuava desde julho, quando foi derrotado na semifinal de Wimbledon por Milos Raonic. Ele voltará às quadras para um jogo de simples na quarta-feira, quando enfrenta Alexander Zverev no duelo contra a Alemanha.

*LANCEPRESS