Felipe Kitadai e Mayra Aguiar  renovam com a Sogipa até 2020

Judô

Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, a Sogipa anunciou a renovação de contrato com seus dois principais judocas. Mayra Aguiar, dona de duas medalhas de bronze - em Londres e no Rio de Janeiro -, e Felipe Kitadai, que ocupou o terceiro degrau do pódio em Londres, ficarão no clube até 2020.

Com o novo contrato, Mayra, que entrou no clube aos 11 anos, completará 18 temporadas na Sogipa quando competir em Tóquio.

— Quando coloquei nas redes sociais que a gente ia fazer o anúncio, teve gente perguntando se eu ia largar o judô, se ia para o MMA, mas não. Eu tenho muito a conquistar no judô e, depois de uma Olimpíada em casa, estou com o espírito olímpico muito vivo dentro de mim — destacou Mayra, antes de completar: — Acho que todos estão ansiosos para disputar uma Olimpíada no Japão, que é o berço do nosso esporte.



Leia mais:

CBJ define atletas para o Grand Slam de Paris



Kitadai ressaltou a seriedade do projeto do clube:

— Foi aqui onde realizei grandes sonhos. A Sogipa acreditou em mim.

Na última Olimpíada, Kitadai terminou na sétima colocação.