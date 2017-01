Ferj irá se reunir com clubes do Rio para discutir sobre o Maracanã

Crise

O Maracanã está deixado de lado no Rio de Janeiro. Para resgatar o estádio mais importante do futebol brasileiro, a Federação de Futebol do Rio vai se reunir com os quatro grandes clubes da cidade para decidir como melhorar a situação do palco da final da última Copa do Mundo.

Rubens Lopes, presidente da Ferj, afirmou que expedirá o mais rápido possível o ofício para contar com Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco nas decisões tomadas para ajudar o Maracanã. A concessionária que venceu a licitação para administrar o estádio em 2013, capitaneada pela Odebrecht, não quer mais ficar à frente do local, e o governo do Rio não tem recursos para a manutenção.

Segundo Lopes, grandes eventos internacionais acabaram ocasionando o abandono do Maracanã. Com isso, o consórcio não vinha ajudando na organização dos eventos, e os clubes não conseguiram programar sua utilização.

– O Maracanã não pode ficar mais fechado. Para o futebol carioca e para o povo do Rio, a Copa do Mundo foi a pior coisa que aconteceu. Deixou o estádio fechado por três anos, e depois só pode ser reaberto a um custo caríssimo. Vamos tentar fazer o Maracanã funcionar – ressaltou o dirigente.

