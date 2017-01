Fernandinho é punido por expulsão e desfalcará City em quatro partidas 

Suspenso

O brasileiro Fernandinho terá de cumprir quatro jogos de suspensão por conta da expulsão diante do Burnley, na última segunda-feira, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. O Manchester City havia recorrido da decisão, mas a Federação Inglesa de Futebol (FA) não aceitou o pedido do clube.

Na Inglaterra, o vermelho direto resulta em pena de três jogos. Como Fernandinho é reincidente, ele levou mais uma partida de gancho. Assim, o volante irá desfalcar o City contra o West Ham, na sexta-feira, pela Copa da Inglaterra, Everton, Tottenham e o West Ham novamente, desta vez pelo Campeonato Inglês.

Por outro lado, o argelino Feghouli teve sua expulsão contra o Manchester United retirada. A equipe foi derrotada por 2 a 0, na segunda, e ele levou vermelho direto em disputa de bola com Phil Jones. Desta forma, ele já poderá enfrentar o Manchester City nesta sexta-feira.

* Lancepress