FIA valida compra da Fórmula-1 pela Liberty Media

Sob nova direção

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou, nesta quarta-feira, que aprovou a compra da Fórmula 1 pelo grupo americano Liberty Media.

– O Conselho Mundial dos esportes automotivos aprovou, por unanimidade, a mudança no controle da Delta Topco Limited (empresa proprietária dos direitos comerciais da Fórmula-1) – informou a FIA em comunicado.

Leia mais:

Os cinco motivos que levaram Massa a voltar à Fórmula-1

Os cinco motivos que fizeram a Mercedes contratar Bottas

Bottas ganha na "loteria" da F-1 e herda vaga de Rosberg na Mercedes



A Delta, antes controlada pela CVC Capital Partners, vai ser administrada pela Liberty Media Corporation.

A decisão era esperada, depois que os acionistas da Liberty Media anunciaram, na terça-feira, que o acordo de 8 bilhões de dólares fechado em setembro tinha sido finalizado. O fechamento dessa operação faz com que um dos esportes mais assistidos do mundo passe a ser controlado pelo grupo do milionário John Malone.

– A decisão do Conselho Mundial do Automóvel confirma a convicção da FIA de que a Liberty, como organização midiática de renome, com experiência nas áreas de esporte e entretenimento, está preparada para garantir o desenvolvimento contínuo do principal campeonato de automobilismo – acrescentou o comunicado.