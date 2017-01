Figueirense afirma ter pré-contrato com o atacante Zé Love

Reforço próximo

O atacante Zé Eduardo, também conhecido por Zé Love, tem pré-contrato com o Figueirense. A informação é do próprio clube catarinense, que pelo Twitter anunciou também que o atleta fará os exames médicos nos próximos dias.



Peça importante do Vitória na reta final do Brasileirão, Zé Love não permaneceu na Bahia após fazer, segundo dirigentes, uma pedida elevada. No Orlando Scarpelli, brigará por uma vaga no ataque com Bill, Anderson Aquino e Elias, todos recém-contratos, além de remanescentes da temporada 2016.



*ZHESPORTES