Fiorentina derrota a Juventus em casa e embola briga no Italiano

2 a 1

A Fiorentina conseguiu uma bela vitória neste domingo em casa, ao superar a Juventus, líder do Campeonato Italiano, por 2 a 1. Kalinic e Chiesa marcaram para o time de Florença, enquanto Higuaín descontou para a equipe de Turim.

Com o resultado, a distância da Juventus para a Roma diminui. O time da capital venceu a Udinese por 1 a 0, também neste domingo, e chegou aos 44 pontos, um a menos que a Juve, que tem um jogo a menos. A Fiorentina segue distante do G3, com 30 pontos, contra 41 do Napoli, que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Leia mais:

Com gol contra de Ramos, Sevilla acaba com invencibilidade do Real Madrid

Torcida do Olympique de Marselha protesta contra Drogba: "Bebê chorão"

Mahrez faz dois gols e ajuda Argélia a empatar contra Zimbábue



O primeiro tempo foi equilibrado. Não foram criadas muitas chances – e a Fiorentina aproveitou a melhor que teve. Kalinic recebeu de Bernardeschi na entrada da área e chutou cruzado, tirando de Buffon.

No segundo tempo, o time de Florença aproveitar para ampliar o placar. Logo aos 9min, após cobrança de lateral, Badelj jogou a bola na área pelo alto, Chiesa desviou de leve e enganou Buffon.

A Juventus diminuiu na sequência. Após disputa dentro da área, a bola sobrou para Higuaín, que chutou firme. O time de Turim não conseguiu fazer uma pressão forte, como desejava para buscar o empate, e acabou derrotado.

*LANCEPRESS