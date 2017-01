Firmino tem casa assaltada e prejuízo de R$ 276 mil, diz jornal

Problema

Às vésperas do Natal, Roberto Firmino foi detido por dirigir alcoolizado. O caso, no entanto, não foi o único problema do brasileiro no período. Nesta segunda-feira, o jornal inglês The Sun informa que o atacante do Liverpool teve a sua casa assaltada por um grupo de bandidos. O prejuízo do brasileiro foi de 70 mil libras (cerca de R$ 276 mil), de acordo com o tabloide britânico, que também afirma que Firmino não estava em casa no momento. Ele teria saído com a esposa, Larissa, e suas duas filhas.

– Ainda que os moradores não estivessem no local, certamente foi muito perturbador notar que a residência havia sido alvo de uma ação como aquela – disse Steve Christian, inspetor de polícia de Liverpool.

Após tomar ciência do caso, Firmino e a família foram levados por dirigentes do Liverpool a um hotel, com uma equipe de seguranças designada pelo clube.

